Турция отменила ПЦР-тесты на коронавирус для туристов из 16 стран

Турция с 15 мая отменит обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус по приезде в страну для путешественников из 16 государств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Турции.

Уточняется, что Россия не вошла в список стран, граждане которых смогут посетить популярное курортное направление без ограничений.

Так, согласно письму, направленному в МИД Турции, с середины мая такая возможность предоставляется жителям Китая, в том числе Гонконга и Тайваня, Вьетнама, Австралии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Люксембурга, Украины, Сингапура, Эстонии, Таиланда, Великобритании, Израиля, Латвии и Японии.

В апреле Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).

Турция ужесточила правила въезда с 28 декабря 2020 года. Министр здравоохранения страны Фахреттин Кодж заявил, что все пассажиры при пересечении границы на авиационном транспорте будут должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный ПЦР-методом. Как отметил министр, туристы обязуются показать справку, полученную не ранее чем за 72 часа до въезда, при посадке на борт.