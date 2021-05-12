Эксперты оценили перспективы туризма в Турции одним словом

Эксперты оценили туристический сектор Турции, назвав его перспективы мрачными. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, по словам аналитиков, снижение числа случаев заболевания коронавирусом может оказаться недостаточным для того, чтобы вернуть путешественников обратно в курортную страну. Это омрачает перспективы туристического сектора в стране, заявили эксперты.

«Европа закрыта, Россия закрыта. Откуда возьмутся туристы?» — заявил руководитель Ассоциации отельеров в городе Бодрум Сердар Карчилиоглу.

Как уточнили эксперты, падение туристического потока сильно ударило по текущему бюджету Турции — годовой дефицит к февралю достиг 37,8 миллиарда долларов.

Тем не менее правительство нацелено на повышение количества иностранных гостей в 2021 году до 30 миллионов и планирует заработать на туризме около 23 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем в 2020 году, когда страна потеряла 65 процентов доходов от сектора туризма.

Отмечается, что в 2019 году, до начала пандемии, Турцию посетили 52 миллиона туристов, и страна заработала около 35 миллиардов долларов только за один год. По словам Карчилиоглу, государство должно поддержать индустрию. «Если правительство не окажет финансовой поддержки отрасли, туристические объекты перейдут в руки кредиторов», — добавил он.

26 апреля президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун. Все организации прекратят свою работу, а продуктовые магазины будут работать с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу. Кафе и рестораны предложат только еду навынос.