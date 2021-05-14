Россияне отказались от идеи покупки жилья на популярном курорте

Российский спрос на недвижимость в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) в апреле 2021-го снизился на 33 процента по сравнению с мартовскими показателями, следует из материалов портала Emirates.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Россияне отказались от идеи приобретения жилья на некогда популярном курорте, свидетельствуют данные аналитиков: в годовом выражении (по сравнению с апрелем 2020-го) число запросов на покупку недвижимости в Абу-Даби упало на 25 процентов.

Общий объем сделок с недвижимостью в эмирате за первые три месяца 2021 года составил 3,1 миллиарда долларов, подсчитали эксперты. Данная сумма включает в себя 3,8 тысячи сделок с землей, зданиями и единицами жилья.

Первое место по объему продаж занял район острова Аль-Рим — там купили недвижимости на 435 миллионов долларов, следом за ним идет остров Абу-Даби (246 миллионов долларов). Третье место досталось острову Яс (176 миллионов долларов).

Ранее в другой популярной среди россиян стране — Турции — заметили взрывной рост ставок аренды жилья. К весне 2021-го стоимость аренды местных резиденций в прибрежных районах выросла на 50-60 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Одна из причин резкого увеличения ставок — высокий спрос на съемное жилье, который фиксировался даже зимой.

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