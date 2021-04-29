Захарова предупредила россиян о рисках при поездках за границу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила российских туристов о рисках заражения COVID-19 при поездках за границу. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова обратилась к согражданам с просьбой «тщательным образом» оценивать возможные риски при планировании отдыха на зарубежных курортах. Она также отметила, что в последнее время на многих туристических направлениях наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки.

Помимо этого россиянам порекомендовали следить за требованиями при пересечении границ, предъявляемыми к иностранным туристам.

Ранее в апреле россиянам раскрыли опасности известных туристических стран. По словам экспертов, в Египте туристы могут столкнуться с рисками домогательств и возможных преступлений на сексуальной почве в отношении женщин, в ОАЭ — воровством и обманом в пакистано-индийских кварталах.