Россиянам раскрыли опасности известных туристических стран

Исполнительный директор и президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев в беседе с URA.RU раскрыл россиянам опасности известных туристических стран.

По его словам, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) можно столкнуться с воровством и обманом в пакистано-индийских кварталах. При этом основная опасность для российских туристов — это неуклонное соблюдение законов и уважение к традициям страны.

В Египте наибольшая опасность — это риск домогательств и возможных преступлений на сексуальной почве в отношении женщин, использование мошеннических приемов при торговле, пояснил эксперт.

Однако с коллегой частично не согласился генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он пояснил, что в ОАЭ ситуация с грабежами преувеличена, однако предупредил о кражах в египетских отелях. «В отелях Египта существует опасность кражи денег из сейфа. Вы не сможете доказать, какая сумма там была», — подчеркнул он, посоветовав отдать деньги на ресепшн, но только в том случае, если представители отеля напишут расписку на фирменном бланке с печатью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала российским туристам отдыхать внутри страны и не выезжать за границу, чтобы не «зависнуть» на карантине за пределами России. Так, по ее словам, по многим заграничным направлениям сейчас наблюдается нестабильная обстановка с коронавирусной инфекцией. Кроме того, спикер подчеркнула, что туризм внутри государства на данный момент активно развивается.