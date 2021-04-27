Власти оценят возможность возобновления рейсов из России в Европу

Российские власти поручили ряду ведомств оценить возможность возобновления авиасообщения с некоторыми странами Европы и другими государствами. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с обсуждением.

По словам собеседников издания, к 11 мая Роспотребнадзор, Росавиация и МИД должны будут представить свои соображения по этому поводу — соответствующее поручение дала вице-премьер и председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. Так, речь идет о запуске на взаимной основе полетов в Данию, Болгарию, Ирландию, Австрию, Люксембург, Италию, Португалию, Польшу, а также на Кипр и на Мальту. Также ведомства оценят возможность возобновления авиарейсов в Израиль, Иорданию, Марокко, Мексику, Молдавию, Тунис, Доминиканскую Республику, Исландию, Саудовскую Аравию и на Маврикий.

Кроме того, отметили источники РБК, будет рассмотрен вариант увеличения числа рейсов в Грецию, Японию, Киргизию, Южную Корею, Казахстан, Индию, Египет, Белоруссию, Армению, Азербайджан, Катар, ОАЭ, Сербию, Узбекистан, Таджикистан, Швейцарию и Финляндию, а также на Мальдивы и Кубу. Помимо этого, ведомствам предстоит оценить, возможно ли расширить список российских городов, из которых можно будет улететь за границу.

Собеседники издания подчеркнули, что подобное поручение еще не говорит о намерении властей действительно возобновить авиасообщение с указанными странами. Конкретные решения будут приниматься только на основе оценки эпидемиологической обстановки в других государствах, уточнили они.

Россия полностью закрыла границы в связи с распространением COVID-19 в конце марта 2020 года. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.