Стало известно о сроках возобновления авиасообщения России с другими странами

Правительство России не планирует возобновлять авиасообщение с другими странами до майских праздников. О таких сроках стало известно ТАСС.

Также сообщается, что планов по возобновлению полетов из России в другие страны до конца майских праздников нет.

Уточняется, что на данный момент международные рейсы из России осуществляются в 26 стран.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что посольство Египта подтвердило скорое возобновление чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Однако конкретной даты восстановления авиасообщения пока нет.