Россиянам раскрыли особенности отдыха на недавно открывшемся пляжном курорте

Проживающая на Кубе блогер раскрыла россиянам ограничения и особенности отдыха на недавно открывшемся пляжном курорте. Ее рассказ опубликовал портал TourDom.ru.

Как сообщила путешественница, на Кубинском курорте Варадеро действуют жесткие правила для туристов из Москвы. Сразу по прилету россиянам необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.

«У кого была еда, забрали только фрукты – яблоки и бананы. Буквально через полчаса туристы поехали в отели», — добавила она.

До получения результатов теста гостям курорта запрещено покидать отель — тем не менее, туристам можно посещать пляж. Там же, на открытом пространстве, проходит анимация и вечеринки. Постояльцам постоянно измеряют температуру, просят пользоваться санитайзерами и масками. В ресторанах еду накладывает персонал отеля.

Как отмечает блогер, все общественные заведения города работают до двух часов дня. С восьми часов вечера на улицах вводится комендантский час — однако на территории отелей туристы могут отдыхать всю ночь.

Путешественникам запрещаются поездки в другие провинции острова, также ограничивается перемещение между городами. Единственным способом выехать за пределы Варадеро названы экскурсии, стоимость которых относительно высокая.

«В среднем сто долларов на человека, а про “джип-сафари” так я вообще молчу», — так прокомментировала расценки собеседница портала.

Однако, как заявила блогер, ограничения могут действовать около 14 дней, так как они были экстренно введены из-за вспышки заболеваемости в соседнем городе.

Отмечается, что с 18 апреля возобновились прямые рейсы из Москвы на Кубу — два российских туроператора в скором времени запустят на курорт из столицы по два вылета в неделю.

Ранее в апреле российская туристка с пересадками съездила на Кубу и назвала свой отдых слишком спокойным и расслабленным. Девушка остановилась в пятизвездочном отеле и похвалила высокий уровень сервиса, удобный трансфер и круглосуточный доступ к еде, но назвала отдых удачным и даже слишком умиротворенным.