Россия подготовилась к возобновлению авиасообщения с Кубой

Россия в полной мере готова к возобновлению авиасообщения с Кубой. Об этом сообщается в заявлении Росавиации, опубликованном по итогам встречи главы ведомства Александра Нерадько с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсия Грандой.

«В ходе встречи договорились дополнительно проработать вопрос расширения двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе. Российская Сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта и затронули вопрос о порядке выполнения рейсов. Представители стран также высказали заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в области гражданской авиации.

Ранее стало известно о планируемом возобновлении с 1 апреля авиасообщения между Россией и еще одной пляжной страной — Шри-Ланкой. Посол Шри-Ланки Мигахаланде Дураге Ламаванса уточнил, что с 1 апреля «Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы между Москвой и Коломбо. «На сайте российской авиакомпании уже можно даже забронировать билет», — добавил он.