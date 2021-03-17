Израиль в ближайшее время возобновит авиасообщение с Россией

Международное авиасообщение России с Израилем может быть возобновлено через несколько недель. Об этом ТАСС заявил глава МИД Израиля Габи Ашкенази.

17 марта министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил о восстановлении сообщения между Тель-Авивом и Москвой в ближайшее время.

«Мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее», — добавил он в интервью информационному агентству.

17 марта власти Исландии сообщили об открытии своих границ для туристов при одном условии — путешественники должны пройти вакцинацию от коронавируса. При этом препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).