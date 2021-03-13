Стало известно о требовании ряда стран ЕС смягчить правила въезда для туристов

Ряд стран Европейского союза (ЕС) потребовали смягчить правила въезда в Европу для туристов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По данным американского издания, государства, в экономике которых туристический сектор играет большую роль, призвали снять часть ограничений на въездной туризм, установленных ЕС из-за пандемии коронавируса. Так, планируется пускать на территорию Евросоюза тех, кто имеет отрицательный тест, переболел коронавирусом или привился. Отмечается, что в первую очередь страны хотят добиться разрешения на въезд туристов из Великобритании.

Дипломатические источники также рассказали, что часть европейских стран уже задумались над открытием границ для туристов из третьих стран в одностороннем порядке. При этом Еврокомиссия настаивает на едином подходе к данному вопросу.

Ранее исполнительный вице-председатель туристической ассоциации Exceltur Хосе Луис Сореда рассказал о возможном открытии границ Испании для российских путешественников в обход запрета ЕС. Как заявил спикер, в королевстве «очень ждут туристов из России», в связи с чем туристический сектор призвал правительство рассмотреть вероятность взаимного восстановления потока между странами.