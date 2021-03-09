Стало известно о возможном открытии Испании для россиян в обход запрета ЕС

Исполнительный вице-председатель туристической ассоциации Exceltur Хосе Луис Сореда рассказал о возможном открытии границ Испании для российских путешественников в обход запрета Евросоюза (ЕС). Об этом стало известно ТАСС.

Как заявил спикер, в королевстве «очень ждут туристов из России», в связи с чем туристический сектор призвал правительство рассмотреть вероятность взаимного восстановления потока между странами. Сореда отметил, что если не удастся прийти к соглашению на европейском уровне, Испания «могла бы подписать двусторонние соглашения с Великобританией, Россией, США».

Кроме того, он напомнил о важности создания образа безопасной страны для иностранцев, которого можно добиться через вакцинацию населения от коронавируса. «Идея сертификатов вакцинации нам кажется фундаментально важной, хотя бы изначально в странах Шенгенского соглашения», — подчеркнул Сореда.

Ранее в марте президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев призвал россиян не ждать открытия границ Евросоюза в скором времени. При этом он отметил, что вероятность открытия границ летом все же есть. Как подчеркнул Игнатьев, такие страны, как Италия, Франция и Испания, не выражают готовности принимать туристов из России.

В феврале Испания вошла в список стран, которые россияне хотели бы посетить в ближайшее время. Согласно опросу, около 60 процентов россиян рассчитывают на открытие международных границ в 2021 году.