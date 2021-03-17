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Самая безопасная в мире страна открыла границы для туристов при одном условии

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Фото: Russell Boyce / Reuters

Власти Исландии, которая неоднократно лидировала в рейтингах самых безопасных стран мира, открыли границы для туристов при одном условии — путешественники должны пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте Минздрава страны.

Теперь всем иностранцам, привившимся препаратом, который был одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), не придется отправляться на карантин или сдавать тест на COVID-19 при поездке в островное государство.

Уточняется, что прежде данное правило распространялось только на жителей Евросоюза и стран — членов Европейской экономической зоны.

Как пояснила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, решение принять такие меры в отношении всех въезжающих в государство иностранцев является «логическим продолжением их текущей политики».

17 марта Греция признала российскую вакцину «Спутник V» наравне с препаратами из Европы. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис. Он допустил, что посещающие страну могут быть привиты как европейским, так и российским препаратом. При этом он подчеркнул, что прививка от коронавируса необязательна.

Ранее в марте стало известно о том, что действие европейских сертификатов о вакцинации против коронавируса распространят на привитых российской вакциной «Спутник V». Такой ковид-паспорт позволит привитым любым препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств, въезжать в страны — члены Евросоюза.

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