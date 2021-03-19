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Стало известно о возобновлении авиасообщения России и еще одной пляжной страны

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Фото: Globallookpress.com

Стало известно о планируемом возобновлении с 1 апреля авиасообщения между Россией и еще одной пляжной страной — Шри-Ланкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла республики в Москве.

Как сообщил посол Шри-Ланки Мигахаланде Дураге Ламаванса, с 1 апреля «Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы между Москвой и Коломбо. «На сайте российской авиакомпании уже можно даже забронировать билет», — добавил он.

Ранее в феврале сообщалось о резко подешевевших для россиян отелях на популярном курорте. Так, гостиницы Шри-Ланки начали предлагать большие скидки отдыхающим для привлечения путешественников — стоимость размещения по сравнению с прошлым годом упала на 15-45 процентов.

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