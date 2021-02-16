Стало известно о резко подешевевших для россиян отелях на популярном курорте

Отели Шри-Ланки, которая считается популярным среди туристов курортом, начали предлагать большие скидки отдыхающим для привлечения путешественников. О резко подешевевших для россиян роскошных гостиницах сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно информации туристических компаний, по сравнению с сезонами 2019 и 2020 года стоимость размещения в некоторых ланкийских гостиницах, одобренных правительством страны для размещения иностранцев после снятия ограничений, сильно снизилась.

Например, как сообщили в Coral Travel, сертифицированные отели первого уровня предлагают скидки до 50 процентов — таким образом, средняя стоимость проживания по системе полупансион обойдется в 30 тысяч с человека за неделю.

Эту информацию подтвердили и в ICS Travel Group — по оценкам экспертов, большинство известных гостиниц стали стоить дешевле по сравнению с предыдущим годом на 15-45 процентов.

Кроме того, в компании ПАКС добавили, что многие объекты размещения сейчас предлагают цены на базе полупансиона, а в прошлом году туристам приходилось платить те же деньги за отдых только с завтраками или без питания. «Поскольку туристам в первые 14 ночей пребывания предстоит питаться только на территории отеля, то заявленные цены на базе полупансиона достаточно выгодны», — уточнили в агентстве.

Тем не менее представители турфирм отметили, что спрос на Шри-Ланку среди российских туристов пока нельзя называть высоким. «Есть интерес и единичные запросы от агентств, но поскольку условия посещения острова достаточно жесткие, пока бронирований немного», — пояснили в CoralTravel.

В феврале российские туристы массово начали искать авиабилеты за границу с целью отправиться туда в последний месяц зимы. Лидируют в списке зарубежных маршрутов два государства — Шри-Ланка и Вьетнам: спрос на них вырос практически в два раза по сравнению с показателями в начале года.

Шри-Ланка открыла свои границы для российских туристов 21 января. Для посещения пляжного курорта все прибывающие должны сдать ПЦР-тесты, а минимальный срок нахождения в стране составит 14 дней, в течение которых туристы должны будут жить в специальных зонах.