Россия снова продлила запрет на авиасообщение с Великобританией, где в конце прошлого года был выявлен новый штамм коронавируса. Об этом «Интерфаксу» сообщили в оперативном штабе по недопущению завоза и распространения инфекции.

Новые ограничения будут действовать до 16 апреля включительно. В заявлении говорится, что данное решение принято в целях обеспечения защиты населения страны от распространения нового типа заболевания.

Ранее запрет на пассажирские перевозки был продлен до 16 марта.

Россия прекратила авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года. Ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране вступили в силу в полночь 22 декабря. Речь шла как о регулярных, так и нерегулярных рейсах, при этом бизнес-авиация может совершать перелеты между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба.