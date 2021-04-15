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Россиянка съездила на Кубу и назвала отдых слишком расслабленным

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Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Российская туристка съездила на Кубу и назвала свой отдых слишком спокойным и расслабленным. Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее историю опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор статьи остановилась в пятизвездочном отеле и похвалила высокий уровень сервиса, удобный трансфер и круглосуточный доступ к еде. Кроме того, путешественница рассказала о насыщенной развлекательной программе для детей и молодежи, предусмотренной в гостинице.

«На пляже есть бесплатный водно-развлекательный инвентарь. Можно покататься на катамаране, поплавать под парусом, опробовать windsurf (бесплатно только 30 минут). Есть вечерняя анимация, дискотеки и даже русское караоке через день», — перечислила россиянка.

Девушка назвала отдых удачным и даже слишком расслабленным. «Не хватает этой робинзонады горожанина, когда ты вынужден сам решать вопросы пропитания и впечатлений», — подытожила туристка.

Ранее в марте сообщалось о готовности России возобновить авиасообщение с Кубой. Решение опубликовано по итогам встречи главы Росавиации Александра Нерадько с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсия Грандой.

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