Еще одна европейская страна возобновит авиасообщение с Россией

Эстония объявила о возобновлении авиасообщения с Россией с 25 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили в пресс-службе Таллинского аэропорта, пока запланирован один перелет в неделю по воскресеньям. Уточняется, что рейсы из Москвы в Эстонию будут обслуживаться авиакомпанией «Аэрофлот».

В настоящее время из таллинской авиагавани открыты 13 международных направлений. Сейчас въехать в Эстонию без самоизоляции можно из тех государств Евросоюза, в которых суммарный показатель заболеваемости коронавирусом не превышает 150 случаев на 100 тысяч жителей.

Так, по данным МИД Эстонии, с 19 апреля беспрепятственно въехать на территорию республики могут прибывающие из Ирландии, Мальты, Португалии, Финляндии и Великобритании.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые утверждены Советом Европейского союза. Среди них Австралия, Южная Корея, Руанда, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия.

Ранее в марте власти Латвии объявили о готовности возобновления авиаперевозок с Россией. Согласно официальному заявлению, с 17 марта разрешены международные пассажирские перелеты, включая чартерные рейсы.