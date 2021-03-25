Россия возобновит авиасообщение с Германией и еще пятью странами

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с Германией и еще пятью странами — Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом в четверг, 25 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва — Каракас, два раза в неделю), Сирией (Москва — Дамаск, один раз в неделю), Таджикистаном (Москва — Душанбе, один раз в неделю), Узбекистаном (Москва — Ташкент, один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва — Коломбо, один раз в неделю)», — отметили там

Кроме того, как ранее стало известно, что Сейшельские острова в Индийском океане с четверга, 25 марта, открыли свои границы для въезда туристов со всего мира, в том числе из России. Также авиасообщение с Россией в ближайшее время планируют возобновить власти Черногории и Израиля.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта 2020 года. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами начали частично восстанавливать с 1 августа.