Популярный курорт открыл границы для туристов из России

Сейшельские острова в Индийском океане с четверга, 25 марта, открыли свои границы для въезда туристов со всего мира, в том числе из России. Об этом сообщает РБК.

Путешественники смогут въехать в страну при наличии ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. При условии соблюдения данного правила они смогут сразу заселяться в отели. В то же время туристам придется соблюдать масочный режим и нормы социального дистанцирования.

Президент Сейшельских островов Уовел Рамкалаван в связи с открытием границ завил, что страна находится среди лидеров по числу прививок. Так, по его словам, уже к концу недели половина жителей островов получит обе дозы вакцины.

В январе Сейшельские острова открыли свои границы только для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса за две недели до прибытия в страну. При этом младенцы и дети младше 18 лет от этого требования освобождались.

В ноябре 2020 года Россия на паритетной основе возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Полеты в Эфиопию стали осуществляться три раза в неделю по маршруту Москва — Аддис-Абеба. На Сейшелы можно полететь по маршруту Москва — Виктория с периодичностью два раза в неделю.