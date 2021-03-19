«Спутник V» зарегистрировали на Сейшелах

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили на Сейшельских Островах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что регистрацию осуществили в рамках ускоренной процедуры. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал решение Сейшел важным шагом для обеспечения защиты населения.

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«Сейшельские острова являются одним из наиболее популярных туристических направлений, применение российской вакцины как в стране, так и по всему миру поможет вернуться к нормальной жизни, восстановить туризм и приблизит отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом», — подчеркнул Дмитриев.

По данным РФПИ, вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 54 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Российский препарат занимает второе место в мире по количеству одобрений.

4 марта EMA начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор рассчитывает, что оценка пройдет в сокращенные сроки. Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.

2 февраля в медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

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