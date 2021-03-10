Латвия возобновит авиасообщение с Россией

Власти Латвии приняли решение о возобновлении авиасообщения с третьими странами, в том числе Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правительства.

Согласно официальному заявлению, в стране с 17 марта будут разрешены международные пассажирские авиаперевозки, включая чартерные рейсы.

Отмечается, что в Министерстве сообщения Латвии мотивировали принятие данного решения тем, что находящиеся по соседству Эстония и Литва уже возобновили авиаперевозки с другими странами, и жители Латвии фактически используют их для транзита в другие государства.

Латвия запретила международные авиаперевозки, за исключением стран Европейского союза (ЕС), 17 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса. До этого из Москвы в Латвию и обратно ежедневно летало несколько рейсов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что власти страны расширили список государств, граждане которых смогут открыто пересекать границу при соблюдении определенных условий. Так, с 1 марта все граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Казахстана и России могут свободно прибывать в страну по воздуху. Условием въезда на территорию страны будет наличие отрицательного теста на COVID-19.