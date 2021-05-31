Дом
 
Последние новости
Россия прокомментировала миллиардные потери Украины от «Северного потока-2»
Россия оценила критическую зависимость от зарубежных поставок
Солистка Little Big призналась в романе с фронтменом группы Ильей Прусикиным
Россия пообещала защитить Белоруссию от санкций
Появилось видео допроса стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге
Мужчина погиб при попытке научить сына парковаться
Раскрыты ошибки туристов при сборе багажа
В офисном здании в немецком Гамбурге прогремел взрыв
Эмблема футбольного ЦСКА вошла в число самых красивых в мире
Новости партнеров
Прослушать новость

Ставкам по ипотеке в России предрекли рост до уровня 2019 года

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

К концу 2021 года средняя ставка по ипотеке в России может увеличиться максимум до 9-9,5 процента годовых. Об этом РИА Новости заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

По словам эксперта, средняя ставка по кредитам на покупку жилья вырастет именно до этого уровня — с учетом прогноза агентства по ключевой ставке и отмены программы льготной ипотеки в городах с большими объемами выдачи ипотечных займов. В АКРА предрекают, что ключевая ставка Центробанка к концу 2021-го достигнет 5,75-6 процента (вместо текущих 5 процентов).

Таким образом, стоимость ипотеки может отыграть снижение, произошедшее в период пандемии коронавируса, и вернуться к уровню конца 2019-го, отмечает РИА Новости.

Ранее эксперты признали аренду жилья в России выгоднее покупки в ипотеку. По их данным, в феврале-апреле 2021-го в 11 из 15 российских городов с населением более миллиона человек ставки долгосрочной аренды жилья снизились, в некоторых — весьма значительно. Средний размер ежемесячного платежа по ипотеке между тем непрерывно растет с июля 2020 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне испугались роста кредитных ставок и кинулись брать ипотеку
Москвичи начали брать ипотеку в 20 лет
Россиян предупредили об исчезновении ипотеки с низким первым взносом
Каждый десятый россиянин собрался взять ипотеку в 2021 году
Другие материалы рубрики
Дом00:02 3 марта

«У меня начались панические атаки»

История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
23:0425 мая

Апартаменты в Москве резко подорожали

20:0325 мая

«Газпром» построит в Санкт-Петербурге новый небоскреб

19:4625 мая

Музыканты в российском регионе получат бесплатные участки

Дом00:0217 февраля

Уперлись в потолок

Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
19:0825 мая

Скандальная телеведущая во второй раз купила один и тот же дом

17:4425 мая

Россиянам рассказали о ремонте на даче за выходные

16:1625 мая

Никаса Сафронова обвинили в удерживании брата из-за квартиры

Дом00:0110 февраля

Турецкий поток

Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД
14:5525 мая

Канадцы возмутились нехваткой общественных туалетов

13:1825 мая

Украинцы кинулись скупать жилье в Москве

12:4925 мая

Москвичи отказались делиться доходами от сдачи квартир в аренду

Россия
В РПЦ назвали возможное происхождение COVID-19
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Собянин объяснил всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве
Статистика от лукавого:
Как праймериз «Единой России» компрометируют цифрами
Россияне объяснили нежелание заводить детей
«Сдаваться нельзя»
Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
Россиян предупредили об опасности надувных матрасов
Все материалы
Мир
В Израиле понадеялись «избавиться» от Нетаньяху
В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT
Ученый предупредил человечество об угрозе COVID-26 и COVID-32
«Для Москвы это стало сюрпризом»
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль» против России
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Дефицит официантов поставил под угрозу экономику Германии
Ошибки при строительстве газопровода сказались на причинах аварии на Оби
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Мигранты стали «отбирать» у богатых стран больше денег
«Частные инвесторы становятся движущей силой»
Замглавы «БКС Мир инвестиций» о смене стратегий на фондовом рынке
Банки США приготовились к рекордной прибыли
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта причина увольнения из МВД устроившего стрельбу в Екатеринбурге
«В ваших детях бесы»
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъято свыше 70 гильз и арсенал в квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина погони за застреленным при задержании 19-летним нарушителем
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
В доме отправленного в отставку мэра Владивостока начались обыски
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа»
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги»
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Футболист сборной России перешел в ЦСКА
Все материалы
Культура
Потерявшая половину 400-миллионного состояния Успенская написала завещание
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь»
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Киркоров возмутил поклонников танцем с Давой в «перьях»
«Они не знали, как встречаться друг с другом»
Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
Тимати впервые раскрыл подробности финала шоу «Холостяк»
Кондуктор не спешит
Рабство, великая красота и невеликая Америка: какой сериал уже называют лучшим в этом году?
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей
Вера крепчала
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Диетологи рассказали о полезных для здоровья гамбургерах
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Подводный охотник отбился гарпуном от напавшей на него тигровой акулы
Все материалы
В рейтинге любимых пикапов россиян сменился лидер
Видео: мы пощупали первый Mercedes С-Class в Москве!
Обсуждаем новейшую «цешку» поколения W206 — всерьёз и не очень
Седан Toyota Mirai установил новый рекорд пробега на водороде
Российский дизайнер итальянских мотоциклов
Создавать спортбайки MV Augusta — мечта, ставшая работой Максима Пономарева
Новый Kia Sportage раскрыли на официальных изображениях
Видео: самый дешевый BMW в России за 30 000 рублей
Ходячие мертвецы: пытаемся воскресить убитую «семерку» BMW
У быстрейшего в мире гиперкара появилась «трековая» спецверсия
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы