Ставкам по ипотеке в России предрекли рост до уровня 2019 года

К концу 2021 года средняя ставка по ипотеке в России может увеличиться максимум до 9-9,5 процента годовых. Об этом РИА Новости заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

По словам эксперта, средняя ставка по кредитам на покупку жилья вырастет именно до этого уровня — с учетом прогноза агентства по ключевой ставке и отмены программы льготной ипотеки в городах с большими объемами выдачи ипотечных займов. В АКРА предрекают, что ключевая ставка Центробанка к концу 2021-го достигнет 5,75-6 процента (вместо текущих 5 процентов).

Таким образом, стоимость ипотеки может отыграть снижение, произошедшее в период пандемии коронавируса, и вернуться к уровню конца 2019-го, отмечает РИА Новости.

Ранее эксперты признали аренду жилья в России выгоднее покупки в ипотеку. По их данным, в феврале-апреле 2021-го в 11 из 15 российских городов с населением более миллиона человек ставки долгосрочной аренды жилья снизились, в некоторых — весьма значительно. Средний размер ежемесячного платежа по ипотеке между тем непрерывно растет с июля 2020 года.

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