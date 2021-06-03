Греф предложил продлить льготную ипотеку

Глава Сбера Герман Греф предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, но при этом скорректировать механизм. Об этом топ-менеджер заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в эфире телеканала «Россия 24», сообщает «Интерфакс».

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По словам Грефа, программа продемонстрировала хорошие результаты, поэтому ее можно продлить до конца 2021 года. Глава Сбера подчеркнул необходимость сделать льготный кредит на жилье доступнее для определенных регионов и групп населения.

«Я бы сказал, что скорее ее нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы в программу попали в первую очередь молодые семьи, семьи с детьми и те регионы, где рынок жилья не очень развит. Но, я думаю, что программа зарекомендовала себя очень хорошо», — заявил Греф.

Программу льготной ипотеки в качестве антикризисной меры запустили в апреле 2020 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на льготных условиях можно было приобрести жилье в новостройке. Максимальную сумму ипотеки ограничили: в Москве и Санкт-Петербурге она составила 8 миллионов рублей, в других регионах России — 3 миллиона рублей.