Россиянам решили продлить льготную ипотеку

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что власти рассматривают вопрос продления льготной ипотеки для новостроек. По его словам, обсуждаются объемы и формат продолжения программы, пишут «Известия».

Глава российского правительства напомнил, что в июне этого года программа льготной ипотеки завершается. По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и формате ее продолжения.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил ранее о том, что ведомство поддерживает продление программы льготной ипотеки в скорректированной форме и после 2021 года.

При этом опрошенные изданием эксперты разошлись во мнениях относительно необходимости продления действия льготной ипотеки и возможного влияния такого шага на рынок. Так, пока неясно, насколько программа будет востребована.

Как считает гендиректор агентства недвижимости Knight Frank Saint-Petersburg Николай Пашков, спрос, который стимулирует льготная ипотека, уже исчерпан. При этом руководитель направления ипотеки Уральского банка реконструкции и развития Елена Ботош полагает, что ипотека с господдержкой не была решающим фактором в росте спроса.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в мае выросла на 0,2 процента. По сравнению с прошлым месяцем, рост цен замедлился, а в некоторых городах приостановился или вовсе пошел на спад. Средний показатель составил 95,6 тысячи рублей за квадратный метр. Хотя, по сравнению с прошлым годом, это дороже — в мае 2020 года цена была ниже на 21 процент.