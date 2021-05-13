В Москве установили исторический рекорд стоимости жилья

В апреле 2021-го средняя стоимость квадратного метра новых квартир в Московском регионе превысила 200 тысяч рублей, установив исторический рекорд. За год столичный «квадрат» подорожал на 25 процентов, следует из материалов ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, в Москве средняя цена «квадрата» новостроек достигла 255 тысяч рублей, увеличившись за месяц на 1,3 процента, в Московской области — 121,3 тысячи рублей, за апрель не изменилась. «Небольшое увеличение цен за месяц связано не столько с политикой девелоперов, сколько с изменением структуры предложения, а именно — с выходом в продажу значительного объема корпусов со стартовыми ценами», — поясняют в ЦИАН.

Всего к началу мая на первичном рынке недвижимости Московского региона в продаже находилось 63 тысячи квартир и апартаментов. Выручка столичных и подмосковных девелоперов в апреле 2021-го оказалась почти в три раза выше, чем в том же месяце прошлого года, подсчитали эксперты: они заработали порядка 179 миллиардов рублей (против 66 миллиардов год назад).

«Ведущие банки уже повысили проценты по ипотеке (как по льготным, так и стандартным программам), что форсирует принятие решения о сделке потенциальных покупателей [жилья], которые хотят взять кредит на выгодных условиях, — поясняют в ЦИАН. — В мае из-за длительных каникул мы не ждем роста спроса. Локальный всплеск активности однозначно ожидается в конце мая-июне, который, вероятно, можно будет сравнить с осенними показателями спроса».

Ранее сообщалось, что самая дорогая квартира в Москве стоит 2,69 миллиарда рублей. Она расположена в Пресненском районе столицы, ее общая площадь превышает 900 квадратных метров. В целом каждая десятая квартира на вторичном рынке жилья в столице реализуется по цене выше 100 миллионов рублей, подсчитали эксперты.

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