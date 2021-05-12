Оценена самая дорогая квартира Москвы

В Москве выставлено на продажу около 4,5 тысячи квартир, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей. Рекордно дорогой лот предлагается покупателям почти за 2,7 миллиарда рублей, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, квартира за 2,69 миллиарда расположена в Пресненском районе столицы, ее общая площадь превышает 900 квадратных метров. В целом каждая десятая квартира на вторичном рынке жилья реализуется по цене выше 100 миллионов рублей, подсчитали эксперты.

Материалы по теме Красиво жить Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей

Самый широкий выбор квартир стоимостью свыше 100 миллионов рублей представлен в сегменте четырехкомнатных объектов: в Москве почти 1,5 тысячи таких предложений. При этом самая дорогая четырехкомнатная квартира обойдется в 1,56 миллиарда рублей. Этот бюджет позволит приобрести жилье площадью 415 квадратных метров, расположенное в Хамовниках.

В сегменте студий и однокомнатных квартир всего 12 предложений оценены в 100 миллионов рублей и более. Самая дорогая «однушка» продается на данный момент за 177 миллионов рублей. Объект имеет площадь 197 квадратных метров, он расположен в районе Арбат.

Ранее, в феврале, экономист Василий Колташов заявил, что квартиры в Москве сильно переоценены. Он назвал столичный рынок недвижимости «фантастически перегретым».

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru