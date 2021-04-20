В Москве нашли квартиру за миллион рублей в месяц

Максимальная ставка аренды квартиры в Москве — 1 миллион рублей в месяц, по такой цене сдается шестикомнатный пентхаус в одном из современных жилых комплексов на Ленинском проспекте (Юго-Западный округ), следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

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Рекордно дорогую съемную квартиру риелторы нашли в ЖК «Квартал на Ленинском». Двухуровневый пентхаус расположен на 30-м этаже, его общая площадь — 480 квадратных метров. На первом уровне есть терраса с панорамным видом, гостиная и столовая зона, кухня, спальня и детская, гардеробная, кладовая и хозяйственная комнаты. На втором — кабинет, две спальни, сауна, две гардеробных. Дизайн интерьера выполнен в стиле хай-тек. Квартира меблирована и оснащена всей необходимой техникой.

По данным специалистов, в топ-5 самых дорогих квартир на рынке аренды также входят лоты в «Москва-Сити» (Пресненский район), ЖК «Золотые ключи» (район Раменки) и в одном из домов в Коробейниковом переулке (район Хамовники). Ставки аренды этих квартир составляют от 500 тысяч до 670 тысяч рублей в месяц. При этом вторую сточку рейтинга занял другой пентхаус в ЖК «Квартал на Ленинском» — 296-метровый.

Ранее России предрекли всплеск спроса на съемное жилье: как заявил руководитель службы контроля качества агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021-го.

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