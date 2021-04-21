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В самом дорогом городе мира опустели десятки тысяч квартир

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Фото: Globallookpress.com

В специальном административном районе Китая Гонконге, который считается самым дорогим городом мира, опустели десятки тысяч квартир. В будущем району спрогнозировали дальнейшее опустение и снижение арендной платы. Возможные изменения связывают с эмиграцией жителей в Великобританию после принятия страной закона о нацбезопасности. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчет Bloomberg Intelligence.

Аналитики посчитали, что в 2020 году в Гонконге опустели более 52 тысяч домов. В 2021-м их число может достигнуть максимума, зафиксированного 18 лет назад. По данным газеты South China Morning Post, если один процент собственников иммигрируют, то они освободят 5,4 процента квартир. В итоге без хозяев останутся более 66 тысяч домов. При этом арендная плата упадет на 10 процентов.

Некоторые семьи перед отъездом не сдают недвижимость в аренду, а продают ее. Одна из местных жительниц по имени Шарлотта Со (Charlotte So) вместе с супругом и сыном решилась на переезд в город Кингстон. Они не планируют возвращаться и продали свой дом ниже планируемой стоимости. «Макросреда, правовая и избирательная системы, система образования постоянно меняются. Мы чувствуем, что Гонконг для нас немного чужой, и кажется, что в ближайшие пару лет подобных изменений будет больше. Великобритания более дружелюбна в плане воспитания детей и к тому же более мягкая для тех, кому за сорок», — пояснила Со.

В мае 2020 года власти Китая задумали принять закон об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, который является бывшим британским анклавом. Таким способом в стране захотели усилить контроль над регионом, введя строгий запрет на сепаратистскую деятельность. В Соединенных Штатах действия посчитали «подрыванием автономии Гонконга» и решили ввести антикитайские санкции. Несмотря на это, закон был принят в июне 2020-го.

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