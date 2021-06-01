Российские регионы попросили продлить льготную ипотеку

Представители 12 российских регионов попросили федеральные власти продлить льготную ипотеку со ставкой 6,5 процента годовых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на правительства регионов.

Так, речь идет о Ставропольском крае, Кузбассе, Чувашии, а также Амурской, Мурманской, Калужской, Вологодской, Тюменской, Владимирской, Самарской, Архангельской и Ленинградской областях. Уточняется также, что информацию о необходимости продлить программу до правительства доносили в Ивановской области и республике Марий-Эл.

Кроме того, о положительном эффекте льготной ипотеку заявляли в Красноярской, Оренбургской, Курской, Тамбовской, Челябинской, Костромской, Кировской, Тульской, Астраханской, Орловской, Нижегородской и Самарской областях, Пермского крае и Ханты-Мансийского автономном округе.

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей Теперь дороже. Россиян оставят без льготной ипотеки. Что будет с ценами на жилье?

В регионах подчеркнули, что программа помогла нарастить темпы выдачи кредитов на приобретение жилья. Так, в Чувашии за прошедший 2020 год общий объем средств, направленный на долевое строительство, вырос на 54 процента в сравнении с 2019 годом.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых можно продлить еще на некоторое время для отдельных категорий граждан в качестве антикризисной меры, но впоследствии ее необходимо сократить.

Льготную ипотеку под 6,5 процента президент России Владимир Путин анонсировал в середине апреля 2020 года. Банки быстро запустили соответствующие кредитные продукты. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей.