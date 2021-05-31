Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке

В мае 2021 года семь из 20 крупнейших банков повысили ставки по ипотеке. Сильнее всего стоимость кредита на жилье поднялась в банках «ФК Открытие» и «Санкт-Петербург» — на 0,2-1,5 процентных пункта и 0,71-1,5 процентных пункта соответственно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование института развития «Дом.РФ» и собственные источники.

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Первым стоимость ипотеки увеличил Альфа-банк — с 6 мая ставка поднялась на 0,3 процентных пункта и достигла 8,29 процента. С 31 мая на 0,2 процентных пункта в банке подорожают ставки на готовое и строящееся жилье. Сбербанк увеличил стоимость ипотеки с 7 мая на 0,4 процентных пункта. Ставка по новостройкам, готовым квартирам и индивидуальным жилым домам в Газпромбанке повысилась на 0,5 процентных пункта.

В некоторых банках изменение ставки связали с ростом ключевой ставки и уровнем инфляции. В «ФК Открытие» подобную динамику объяснили «рыночными тенденциями». Эксперты спрогнозировали, что повышение ставок произойдет и в июне 2021 года. Однако, по словам специалистов, изменения не критичны для ситуации на рынке. Положение также будет зависеть от решения по продлению программы льготной ипотеки, уровню инфляции и движения ставок по вкладам.

Ранее глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов заявил о возможном увеличении средней ставки по ипотеке к концу 2021 года до 9-9,5 процента годовых. Подобное развитие в агентстве предрекли с учетом собственного прогноза по ключевой ставке и отмены программы льготной ипотеки в некоторых городах.