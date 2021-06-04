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Путин заявил о расширении льготной ипотеки на семьи с одним ребенком

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«У нас уже действует специальная программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие — распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребенок», — отметил президент.

Кроме того, глава государства предложил продлить программу льготной ипотеки на год и поднять ставку по ней до семи процентов.

Программу льготной ипотеки в качестве антикризисной меры запустили в апреле 2020 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на льготных условиях можно было приобрести жилье в новостройке. Максимальную сумму ипотеки ограничили: в Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — три миллиона рублей.

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