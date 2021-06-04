Путин призвал устранить лишние формальности в строительстве

Необходимо устранить лишние звенья, разного рода избыточные формальности и согласования при получении разрешений на строительство, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция ведется на сайте мероприятия.

Как отметил президент, «на федеральном уровне мы последовательно убираем разного рода анахронизмы». С 1 сентября текущего года почти 4 тысячи строительных норм и правил перестанут быть обязательными. В результате останется 3 тысячи норм, «но и здесь, конечно, еще есть резервы для упрощения», подчеркнул Путин.

«Отмечу, что эта масштабная кропотливая работа по расчистке регуляторики была проведена за два года. Повторю — будем продолжать двигаться в этом направлении, при этом обеспечивая высокие требования к качеству и надежности строительства», — пообещал президент.

ПМЭФ в этом году проходит 2-5 июня. В оргкомитете форума пообещали приложить все усилия для проведения этого мероприятия с учетом действующих так называемых антиковидных мер.

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