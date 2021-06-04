Путин дал задачу правительству в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дал задачу правительству в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 4 июня.

Глава государства поручил кабмину, властям субъектов РФ и бизнесу отработать до конца месяца вопросы организации платной вакцинации приезжающих в страну мигрантов. По его словам, спрос на эту процедуру большой.

Кроме того, российский лидер поручил усилить программы содействия занятости в регионах с высоким уровнем безработицы.

Путин также в очередной раз призвал россиян привиться против COVID-19. Он подчеркнул, что российские вакцины доказали свою высокую эффективность и безопасность.

Путин сделал первый укол двухкомпонентной вакцины 23 марта. Через несколько дней после этого он рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. 14 апреля главе государства сделали вторую прививку.