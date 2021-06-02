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Путин призвал всех россиян вакцинироваться

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться против коронавируса. Его цитирует РИА Новости в среду, 2 июня.

«Я сам вакцинировался и всех граждан призываю это сделать», — сказал Путин.

Ранее глава государства уже призывал сограждан сделать прививку, чтобы заблокировать «смертельно опасную» пандемию.

Путин сделал первый укол двухкомпонентной вакцины 23 марта. Через несколько дней после этого он рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. 14 апреля главе государства сделали вторую прививку. Российский лидер сообщил, что никаких побочных эффектов у него не было.

Название вакцины в Кремле раскрывать отказались, объяснив это тем, что все российские вакцины продемонстрировали свою надежность и безопасность.

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