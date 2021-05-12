Песков объяснил расхождение цифр о вакцинированных у Путина и Мишустина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что между данными о вакцинированных россиянах, которые представил глава государства Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин, противоречий нет. Так он прокомментировал расхождение в цифрах, передает «Газета.Ru».

Как утверждает Песков, данные постоянно обновляются, а масштабы страны затрудняют процесс их подсчета в онлайн-режиме.

«Все данные идут из оперштаба, противоречий нет. Данные Путина верны, и данные Мишустина верны. Невозможно получать со всей страны цифры онлайн. В докладе оперштаба по цифрам есть некоторая инерционность, противоречий нет», — сказал он.

Ранее Мишустин во время ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы заявил, что свыше 24 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или полностью завершили ее. 10 мая, за два дня до объявления Мишустина, Путин рассказал, что прививку от коронавируса сделали 21,5 миллиона россиян.

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