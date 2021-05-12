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Кремль отказался давать всем отгул за прививку от коронавируса

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Введение по всей стране права на отгул за прививку от коронавируса не планируется, это вопрос регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось, и в планах такого нет», — сказал представитель Кремля, комментируя соответствующую инициативу губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой.

Таким образом, Кремль отказался давать всем россиянам выходной за вакцинацию от COVID-19. Ранее с таким предложением выступил и член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. Он объяснил, что на следующий день после прививки у некоторых ухудшается самочувствие, поэтому логично дать людям время на восстановление.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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