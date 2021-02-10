Россиянам назвали способ получить больничный после прививки от COVID-19

Сделавшие прививку от COVID-19 россияне могут получить больничный лист из-за побочных действий препарата. Способ сделать это раскрыли в Минтруде, пишет News.ru.

«Если корпоративной политикой не определено, что сотрудник, прошедший вакцинацию, может получить дополнительный отгул, то при появлении побочных эффектов необходимо обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности», — уточнили в ведомстве.

По словам медицинского юриста Алексея Панова, если после вакцинации поднимется высокая температура, то работодатель может не предоставить отгул. В этом случае нужно сразу обратиться к медикам. «Временная нетрудоспособность, высокая температура, аллергическая реакция — само собой, оформляется листок нетрудоспособности на период такого осложнения. Высокая температура — тут уже врач окончательно решает», — сказал он.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, что такие побочные эффекты после вакцинации от COVID-19, как повышение температуры, ломота и слабость, возникают не из-за иммунитета, а из-за реакции на введение вирусного белка. Он подчеркнул, что опасности для организма подобное действие препарата не представляет. Температура повышается и от других вакцин, отметил вирусолог.