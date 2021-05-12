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Мишустин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в России

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Фото: АГН «Москва»

Свыше 24 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или полностью завершили ее. О ходе прививочной кампании рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

Мишустин напомнил, что добровольная бесплатная массовая вакцинация началась в России в конце 2020 года.

Ранее он сообщил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но пока рано говорить о полном восстановлении. Он заявил, что страна приступила к созданию мощного «санитарного щита».

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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