Путин сообщил о 21 миллионе вакцинированных россиян

Прививку от коронавируса сделали уже 21,5 миллиона россиян, сообщил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 10 мая.

«Результаты очень хорошие по стране», — сказал он.

Глава государства охарактеризовал ситуацию в стране с вакцинацией от COVID-19 как стабильную. В то же время он напомнил главам регионов о необходимости соблюдать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус.

Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. На данный момент прививку в основном делают им.

После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Ее эффективность составляет 79,4 процента, что превышает показатели многих вакцин с двумя компонентами.