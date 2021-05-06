Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова

Президент России Владимир Путин назвал отечественные вакцины от коронавируса самыми надежными и эффективными в мире и сравнил их с автоматом Калашникова, сообщает РИА Новости.

По его словам, такую характеристику препаратам дал один из европейских специалистов, который в итоге оказался прав. «Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современные», — сказал Путин.

Ранее Путин признал, что темпы вакцинации и тестирования на коронавирус в ряде российских регионов снизились. В связи с этим он предложил продумать и скорректировать отечественную стратегию по иммунизации населения.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт», зарегистрированная 6 мая.