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Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова

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Фото: Saman Abesiriwardana / Keystone Press Agency

Президент России Владимир Путин назвал отечественные вакцины от коронавируса самыми надежными и эффективными в мире и сравнил их с автоматом Калашникова, сообщает РИА Новости.

По его словам, такую характеристику препаратам дал один из европейских специалистов, который в итоге оказался прав. «Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современные», — сказал Путин.

Ранее Путин признал, что темпы вакцинации и тестирования на коронавирус в ряде российских регионов снизились. В связи с этим он предложил продумать и скорректировать отечественную стратегию по иммунизации населения.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт», зарегистрированная 6 мая.

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