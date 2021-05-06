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Путин признал замедление темпов вакцинации в регионах

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин признал, что темпы вакцинации и тестирования на коронавирус в ряде регионов снизились. Его слова передает ТАСС.

«Как видно из информации, которая ко мне поступает, к сожалению, есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно: как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации», — констатировал Путин.

В стране продолжается вакцинация населения. Так, по состоянию на 23 апреля первый компонент вакцины от коронавируса в России получили более 11,1 миллиона человек. Обе прививки сделали 6,8 миллиона россиян.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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