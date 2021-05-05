Раскрыта эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона»

Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона» вырабатываются у более чем 90 процентов привитых. Его эффективность раскрыл заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков, сообщается в Instagram Роспотребнадзора.

«Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры, сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90 процентов», — сказал он.

Ранее Рыжиков рассказал, что государственный научный центр «Вектор» начал клинические испытания по введению вакцины «ЭпиВакКорона» трижды. По его словам, такой метод уже был проверен на животных — приматах, хомяках и морских свинках. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден прежде всего на приматах. При этом состав препарата не менялся.

В России зарегистрированы три вакцины против COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «ЭпиВакКорона» стала второй вакциной, получившей регистрацию — это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.