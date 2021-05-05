«Вектор» начал испытания трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»

Государственный научный центр «Вектор» начал клинические испытания по введению вакцины «ЭпиВакКороной» трижды. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков, передает РИА Новости.

«Клинические испытания первой — второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — заявил Рыжиков, добавив, что трехкратное введение вакцины уже проверено на животных — приматах, хомяках и морских свинках.

По его словам, эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, прежде всего на приматах, при этом состав вакцины не меняется.

Ранее в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что российскую вакцину против COVID-19 «ЭпиВакКорона» можно назвать эффективной сразу против трех штаммов коронавируса. Согласно результатам экспериментальной проверки, антитела, вырабатываемые благодаря препарату, обладают нейтрализующей активностью в отношении классического, а также британского и южноафриканского штаммов.

В России зарегистрированы три вакцины против COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «ЭпиВакКорона» стала второй вакциной, получившей регистрацию — это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.