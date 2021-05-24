Россия
 
Последние новости
Полеты над Белоруссией попросили приостановить после задержания создателя NEXTA
В Казани эвакуировали четыре школы после сообщений о минировании
Россияне поставили новой рекорд по кредитам
Российская школьница умерла во время ОГЭ
Европейские страны призвали прекратить авиасообщение с Белоруссией
Россиянин затащил школьниц на территорию детского сада и надругался над ними
Лукашенко предложат перенести очередные выборы на год
Мишустин поручил заняться размером платы за услуги ЖКХ
В России врач покончила с собой после обыска на работе
Очевидцы рассказали о задержании создателя NEXTA
Новости партнеров

Матвиенко призвала россиян взять пример с Путина и привиться от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех россиян взять пример с президента Владимира Путина и привиться от коронавируса. Ее цитирует РИА Новости в понедельник, 24 мая.

«Всем надо привиться и чувствовать себя свободно, особенно в канун лета, для того чтобы можно было передвигаться, поехать в отпуск, детей отправить в детский лагерь, надо прививаться», — сказала Матвиенко.

Первую прививку от коронавируса российскому лидеру сделали 23 марта. Через несколько дней после этого он рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. Название двухкомпонетной вакцины Кремль раскрывать не стал. 14 апреля главе государства сделали вторую прививку. Путин сообщил, что никаких побочных эффектов у него не было.

21 апреля Путин призвал граждан сделать прививку, чтобы заблокировать «смертельно опасную» пандемию.

Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сербский политик в футболке с Путиным привилась «Спутником V»
Путин рассказал о хорошем уровне антител после прививки от коронавируса
Путин призвал россиян привиться от коронавируса