Матвиенко призвала россиян взять пример с Путина и привиться от коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех россиян взять пример с президента Владимира Путина и привиться от коронавируса. Ее цитирует РИА Новости в понедельник, 24 мая.

«Всем надо привиться и чувствовать себя свободно, особенно в канун лета, для того чтобы можно было передвигаться, поехать в отпуск, детей отправить в детский лагерь, надо прививаться», — сказала Матвиенко.

Первую прививку от коронавируса российскому лидеру сделали 23 марта. Через несколько дней после этого он рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. Название двухкомпонетной вакцины Кремль раскрывать не стал. 14 апреля главе государства сделали вторую прививку. Путин сообщил, что никаких побочных эффектов у него не было.

21 апреля Путин призвал граждан сделать прививку, чтобы заблокировать «смертельно опасную» пандемию.

Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».