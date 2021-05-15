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Сербский политик в футболке с Путиным привилась «Спутником V»

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Фото: Андрей Ольферт / РИА Новости

Депутат городского совета Белграда Драгиния Влк привилась вакциной «Спутник V», явившись на получение второй дозы в футболке с президентом России Владимиром Путиным. Сербский политик объяснила свои действия РИА Новости.

«В Сербии есть разные вакцины, все они хорошие, но я выбрала "Спутник V", потому что доверяю российской медицине», — заявила Влк.

Она добавила, что после получения первой дозы вакцины у нее несколько дней была повышенная температура, однако затем она начала чувствовать себя еще лучше, чем до вакцинации. «Я знаю много людей в Сербии — и коллег в политике, и знаменитостей, — которые привились "Спутником V"», — отметила политик.

Влк объяснила, что пришла на вакцинацию в футболке с Путиным, чтобы выразить благодарность президенту России за наличие «Спутника V» в Сербии.

13 мая стало известно, что срок годности «Спутника V» увеличили до восьми месяцев, в будущем планируют увеличить до одного года.

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