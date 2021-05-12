Еще одна страна заявила о планах закупить «Спутник V»

Еще одна страна заявила о планах закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». О намерении заключить соответствующее соглашение с Россией заявил в своем Twitter-аккаунте избранный президент Эквадора Гильермо Лассо.

«Мы заключим с Россией соглашение о предоставлении вакцины "Спутник V" для укрепления нашего плана [вакцинации]», — написал Лассо. Он подчеркнул, что вакцинация остается в приоритете для Эквадора и выразил благодарность российским властям за открытость и готовность, отметив большое значение договоренностей о закупке препарата для здравоохранения Эквадора и возвращения страны к нормальной жизни.

В конце апреля Гильермо Лассо обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой поддержать Эквадор в вопросе вакцин от коронавируса. «C новым правительством мы уже инициировали процедуры, чтобы ускорить поставку», — отметил он.

Бывший банкир Гильермо Лассо получил наибольшее число голосов во втором туре президентских выборов 11 апреля. Он представляет правоцентристское «Движение КРЕО». В ходе предвыборной кампании Лассо обещал вакцинировать 9 миллионов граждан за 100 дней у власти. На посту главы государства он сменит Ленина Морено.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах.