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Президент Эквадора обратился с просьбой к Путину

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Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой. Об этом он заявил во время презентации будущего состава правительства.

По словам Лассо, он направил президенту России письмо, в котором попросил поддержать страну в вопросе вакцин от коронавируса. «C новым правительством мы уже инициировали процедуры, чтобы ускорить поставку», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что аналогичные запросы были направлены также США и Китаю. В частности, в послании Пекину содержится просьба не только ускорить поставки препаратов, согласованные ранее, но и одобрить новые.

Бывший банкир Гильермо Лассо получил наибольшее число голосов во втором туре президентских выборов 11 апреля. Он представляет правоцентристское «Движение КРЕО». В ходе своей предвыборной кампании Лассо обещал вакцинировать 9 миллионов граждан за 100 дней у власти. На послу главы государства он сменит Ленина Морено.

Население Эквадора составляет примерно 17 миллионов человек. С начала пандемии коронавируса в стране заболели около 375 тысяч человек.

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