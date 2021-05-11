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Власти Словакии анонсировали вакцинацию «Спутником V» в ближайшие дни

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Вице-премьер Словакии Игорь Матович заявил, что вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V» может начаться в стране в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я договорился с российской стороной о том, что после тестирования "Спутника V" в лаборатории OMCL она согласна с началом прививок», — анонсировал Матович.

7 мая глава словацкого министерства здравоохранения Владимир Ленгварски сообщил, что венгерская лаборатория подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», партия которой поступила в Словакию 1 марта.

Из-за поставок в стране разгорелся политический кризис. Глава МИД Словакии Иван Корчок осудил бывшего премьер-министра Игоря Матовича, который лично встречал первую партию вакцины в аэропорту. Утверждалось, что о своих действиях Матович не проинформировал президента республики и своих коллег. Решение стоило Матовичу должности. В конце марта правительство Словакии под его руководством ушло в отставку.

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