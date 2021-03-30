Мир
 
Последние новости
Дом стрелка из Мытищ обстреляли из гранатомета
Украинские депутаты устроили потасовку из-за очереди к микрофону
Бритни Спирс озадачила подписчиков жуткой фотографией с младенцем
Женщина показала «правильный» способ носить кардиган и разозлила подписчиков
Россиянка взломала сайт собственной школы и оказалась под угрозой тюрьмы
Во Франции сообщили о расколе ЕС из-за закупок российской вакцины
Байден не смог разобраться в новом законе и озадачил экспертов
Женщина ошиблась номером и обрела лучшую подругу
UFC подписал контракт со «вторым Макгрегором»
Сменился глава «ВКонтакте»
Новости партнеров
Прослушать новость

Правительство Словакии ушло в отставку из-за поставок «Спутника V»

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Матович
Игорь Матович
Фото: Globallookpress.com

Правительство Словакии под руководством премьер-министра Игора Матовича ушло в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Новый кабинет министров президент страны Зузана Чапутова поручила сформировать министру финансов Эдуарду Хегеру. Таким образом власть перейдет от Матовича к его коллеге по партии «Обычные люди». При этом в новом правительстве с Хегером во главе согласились участвовать все четыре партии правящей коалиции. Матович же, по сути, поменялся должностями с Хегером: экс-премьер займет пост министра финансов.

Политический кризис в Словакии разгорелся из-за поставок в страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент Чапутова. Однако Матович заявил, что не вернет препарат обратно.

На фоне скандала с должности сняли главу минздрава Марека Крайчи, но этого оказалось недостаточно, чтобы устранить кризис. В результате даже распалась правящая коалиция Словакии.

Партия «Обычные люди» победила на выборах год назад с антикоррупционной повесткой. Серьезную роль в этом сыграло убийство 27-летнего журналиста-расследователя Яна Куцияка и его подруги Мартины Кушнировой в 2018 году. Сообщалось, что молодой человек вел расследование возможных связей словацких политиков и итальянской мафии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Правительство Словакии подаст в отставку из-за поставок «Спутник V»
Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться должностями
Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»
Смерть журналиста в Словакии привела к массовым отставкам во власти