Правительство Словакии ушло в отставку из-за поставок «Спутника V»

Правительство Словакии под руководством премьер-министра Игора Матовича ушло в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Новый кабинет министров президент страны Зузана Чапутова поручила сформировать министру финансов Эдуарду Хегеру. Таким образом власть перейдет от Матовича к его коллеге по партии «Обычные люди». При этом в новом правительстве с Хегером во главе согласились участвовать все четыре партии правящей коалиции. Матович же, по сути, поменялся должностями с Хегером: экс-премьер займет пост министра финансов.

Политический кризис в Словакии разгорелся из-за поставок в страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент Чапутова. Однако Матович заявил, что не вернет препарат обратно.

На фоне скандала с должности сняли главу минздрава Марека Крайчи, но этого оказалось недостаточно, чтобы устранить кризис. В результате даже распалась правящая коалиция Словакии.

Партия «Обычные люди» победила на выборах год назад с антикоррупционной повесткой. Серьезную роль в этом сыграло убийство 27-летнего журналиста-расследователя Яна Куцияка и его подруги Мартины Кушнировой в 2018 году. Сообщалось, что молодой человек вел расследование возможных связей словацких политиков и итальянской мафии.